歐美疫情越來越嚴峻，導致各國封城、限制活動消息頻出，美股因而在高檔震盪修整，不過台股表現卻相對強勢，周一加權指數再度創下歷史新高，何故？主要是美國政府採取的「弱勢美元」策略，引導市場熱錢湧向新興市場，於是造就新興市場股市強勢不墜(台幣升值趨勢持續)，加上台灣疫情被有效控制，熱錢更願意流進台灣，且台灣經濟成長率被上修，更推動台股率先走出「景氣行情」。

景氣行情推動的是「成長」概念，也就是說，行情將轉由業績成長股接棒，跟資金行情炒作概念股不同，這是不同型態的買盤結構，業績股漲升更能吸引中長期買盤關注，有助於成交量的穩步攀升。

目前台股是以「類股輪動」為主，低基期的族群成為短打的方向，如上周輪動過的族群有：半導體設備、銅箔基板、ABF基板、被動元件、MOSFET等，周一轉由矽晶圓、記憶體帶頭成為短多焦點。(倫元投顧提供)

(時報資訊)