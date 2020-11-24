繼現貨市場收高、道瓊指數大漲逾300點後，在川普政府啟動政權交接工作的消息激勵下，周一隔夜盤美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨漲176點或0.6%，為29,722點。標普500指數期貨漲0.52%，那斯達克100指數期貨漲0.43%。

美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）告訴總統當選人拜登，川普政府正在為其上任移交聯邦資源。川普亦在推特上表示，他已經批准這項交接工作，但也表示他將「繼續奮戰」，即使其競選連任之役迄今尚未贏得任何可讓拜登選票無效的法律戰。

稍早前，受到阿斯利康與牛津大學宣布其共同研發的新冠狀病毒疫苗有效力達90%，以及美國總統當選人拜登擬提名聯準會前主席葉倫擔任財政部長的媒體報導激勵，由能源、工業等周期型股票領軍，美股三大指數收高，道瓊指數大漲327.79點或1.12%，收在29,591.27點，持續朝30,000點大關挺進。

(時報資訊)