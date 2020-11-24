民進黨立委高嘉瑜因感嘆年輕人買不起房，自曝已租屋10年，但卻遭起底名下有2筆建物、4筆土地，引發一連串爭議。不過，同黨立委洪申翰、賴品妤，以及時代力量立委邱顯智，才是真正的「無殼」一族。

根據財產申報資料顯示，洪申翰、賴品妤、邱顯智3人名下都沒有不動產。去年邱顯智擔任時力黨主席時，曾在臉書PO文表示，「直到現在，我還是一個只能租屋、買不起房的黨主席」，對於年輕人面臨居住問題的苦，感同身受。

邱顯智國小一年級的時候，父親在嘉義市郊買了一棟1、2樓的房子，當時只花80萬元。如今女兒已經國小二年級，邱顯智還是買不起房，只能選擇繼續在新竹租房子，所幸遇到了非常好的房東，房租1萬5千元沒漲過，但很能體會那種租屋的不安全感，深怕哪天房東說要收回去、不租了，「我們就沒有家了」。

時代力量立委邱顯智。（圖／摘自邱顯智臉書）

「年輕人的壓力，真的太大了」！邱顯智身為一個執業律師，也處理過許多買賣房屋的糾紛，因為台灣的房屋價值實在太高，動輒上千萬，加上仲介費等等，實在容易產生糾紛，且找他幫忙的多半都是跟他一樣，甚至更年輕的爸爸媽媽。

邱顯智指出，即使咬緊牙關買房，但身上背著房貸也變相成了包袱，平時工作就算被壓榨，也因害怕丟了工作，不敢為勞動權益發聲，一輩子可能就被房貸追著跑。

「我可能是現在台灣唯一一位，還在租房子的黨主席了」 還記得我國小一年級的時候，我的父親在嘉義市郊買了一棟1、2樓的房子，當時的他只花了80萬；現在，我的女兒已經國小二年級了，甚至我也成了時代力量黨主席，但是，我還是買不起房，只能選擇繼續... 由邱顯智發佈於 2019年4月8日 星期一

(中時新聞網)