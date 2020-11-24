為減緩國道車流量，交通部會在特定日子、時段實施高乘載，即轎車須3人以上共乘才能行駛國道。一名網友在網路PO文放高調，表示自己日前為通過高乘載，他在外套、褲子內填充物品，加上帽子、口罩等配件，製作出一名「假人」放在後座，結果如願通過管制，不過他得意之餘，不少網友留言發現該「假人」沒有繫安全帶，還是違規了。但他此舉曝光，仍會遭警方開單告發。

該網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，「這樣高乘載應該會過吧？」他在黑色外套、水藍色褲子填充物品，製造出鼓起現象，再加上鴨舌帽、口罩等配件，製作出頭靠在窗戶旁睡覺的「假人」，結果該假人真的騙過攔檢人員，讓他通過了高乘載，不少網友都說「真的太有才了！」

一名網友日前為了通過高乘載規定，在外套、褲子內填充物品，加上帽子、口罩等物，製作一位「假人」坐在後座。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

不過在該網友高興之餘，有不少網友點出照片中「假人」沒有繫安全帶，可能讓他吃上另一張罰單，網友留言表示「可是要簽一張未繫安全帶的紅單」、「未繫安全帶先罰」，也有人說建議應該在加上假髮，或是直接用充氣娃娃穿衣服就好。

依據高速公路實施高乘載管制措施，若駕駛人未達高乘載規定，硬闖上交流道，會按道道路交通管理處罰條例第33條第四項或第一項第十三款或十四款，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

(中時新聞網)