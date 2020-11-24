川普輸了氣炸 全怪朱利安尼笨蛋法律團隊害他難堪 08:592020/11/24 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 身為美國總統川普法律團隊主將的紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）19日在華府舉行記者會時滿頭大汗。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱利安尼率川普法律團隊痛批民主黨總統大選舞弊 但卻成為各方笑柄 訂閱影音： 中時新聞網 美國總統川普雖然堅拒認輸，要求重新驗票計票，但總務署已正式通知民主黨總統當選人拜登，可以開始進行交接。 據美國國家廣播公司新聞（NBC News）與《太陽報》（THE SUN）23日報導，川普被迫吞敗後不斷抱怨，顯然對朱利安尼（Rudy Giuliani）、鮑兒（Sidney Powell），還有法律團隊其他成員令他難堪火大不已。 一名消息人士透露，川普顯然認為，那些在法庭上代表他的團隊是「令他難堪的笨蛋」。不過，這位消息人士也表示，搞不清楚為什麼川普不炒他魷魚。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #朱利安尼 #美國大選 #法律團隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普不認輸 要喬治亞再重新計票 04:102020/11/23 兩岸要聞 美台如建交 學者憂成陸動武藉口 04:102020/11/24 焦點要聞 中美與新經濟板塊夾縫下的台灣 04:102020/11/24 時論廣場 美國總務署通知拜登交接 川普強調持續奮戰 相信會勝出 08:042020/11/24 國際 將出任拜登的國務卿 布林肯：中國是最大挑戰 但美中完全「脫鉤」不切實際 22:242020/11/23 國際 美國總務署認證拜登勝選 通知拜登可正式開始交接 07:252020/11/24 國際 社論／我們不歡迎惠勒訪台 04:102020/11/23 時論廣場 前美官員：中美需討論管控台灣問題 04:102020/11/23 焦點新聞 美國退出開放天空條約 中俄抨擊 損害軍事互信和透明 軍備競賽將死灰復燃 04:102020/11/24 焦點要聞 美情報官來台 試探北京底線 04:102020/11/24 時論廣場 國際熱門新聞 美國總務署認證拜登勝選 通知拜登可正式開始交接 - 政治圈 川普輸了氣炸 全怪朱利安尼笨蛋法律團隊害他難堪 - 政治圈 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 拜登開始政權交接 川普回應了：持續奮戰 相信會勝出 - 政治圈 影》嚇死人 大群肥鼠亂竄紐約 上萬人打爆申訴電話 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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