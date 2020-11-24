朱利安尼率川普法律團隊痛批民主黨總統大選舞弊 但卻成為各方笑柄

美國總統川普雖然堅拒認輸，要求重新驗票計票，但總務署已正式通知民主黨總統當選人拜登，可以開始進行交接。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）與《太陽報》（THE SUN）23日報導，川普被迫吞敗後不斷抱怨，顯然對朱利安尼（Rudy Giuliani）、鮑兒（Sidney Powell），還有法律團隊其他成員令他難堪火大不已。

一名消息人士透露，川普顯然認為，那些在法庭上代表他的團隊是「令他難堪的笨蛋」。不過，這位消息人士也表示，搞不清楚為什麼川普不炒他魷魚。

(中時新聞網)