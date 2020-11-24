臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨立委高嘉瑜，日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，與她自稱租屋10年買不起房子的言論天差地遠，她隨後自爆房間衣服堆積如山的照片引起外界熱議，「得罪自己人」一說更甚囂塵上。網友認為，此事恐與高被點名為2022台北市長熱門人選有關：「想選台北市，當然先把妳做掉，民進黨慣用伎倆。」也有網友認為，高一直以來「就是吃碗內看碗外」，心中只想著選票與往上爬，毫無原則可言。

高嘉瑜近期發生房產爭議，遭質疑財產申報資料與過去自稱租屋有極大出入。高則澄清，這兩間房子室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量與工作忙碌，無暇處理，也沒出租，所以她現在仍住在租屋處。隨後高更在臉書刊出自己房內衣服堆積如山的照片，自爆有「囤積症」，感嘆自己：「到底得罪誰？」並直言：「這麼單純的事，媒體竟然可以追殺一個禮拜！」「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多。」

香港媒體《中評社》評論分析，高嘉瑜成箭靶可能原因有三：第一，高與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲關係非常好，不僅參選立委時柯曾幫站台，甚至高也被戲稱是「台灣民眾黨唯一區域立委」；只要能將她打成「台灣民眾黨立委」，下次民進黨就不必再提名她參選立委。第二，高質詢時對「自己人」毫不手軟，包括質詢外交部次長曾厚仁引發「蔡政府主動進口萊豬風波」，讓自家黨內不甚滿意，恐提供資料讓網路攻擊。

不僅如此，高嘉瑜雖坐擁網路聲量與宅男支持群，面對當前爭議更善用個人優勢拋出「房照」轉移焦點，但若高依然故我，民進黨內派系必然無法容下；若能打下高換上聽話立委，對民進黨而言也會比較好控制。

對此，網友認為：「想選台北市，當然先把妳做掉，民進黨慣用伎倆。」也有網友認為：「她的就是吃碗內看碗外，一直想台北市長才這樣。」「今天有利於她就講這套，明天不利於她就講另一套。對於很多的事情，她沒有想辦法說服選民；碰到困難的理念溝通時，總是選擇逃避，只想一直想要選票，然後往上爬而已。」

其他網友則紛紛留言：「誰叫你要當黨內邊緣人？」「孤鳥可憐啊」、「來朝聖！這真的太親民了！隔著螢幕都可以聞到味道」、「以我的經驗，我相信這張照片已經是挑最乾淨的角落拍了」、「果然仙女都是在外光鮮亮麗，在家光怪陸離」、「民進黨不一定會打房，但是一定會打提打房的人。小英2016的房市三箭，和馬英九的633，差不多是同意詞了。哪壺不開你提哪壺，第一民怨又如何？不打你打誰？」「敢説真話做對的事，當然會得罪一票利益團體，不過有我們在後面支持你，希望美女委員不退縮繼續拼，那些人的嘴臉真的非常討厭跟貪婪啊！」

(中時新聞網)