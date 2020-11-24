美聯社報導，美國總務管理局GSA確認拜登為美國總統選舉獲勝者，台股加權指數24日開高在13,918.84點，台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）皆有買盤點火，半導體族群扮演盤面衝鋒族群。

牛津疫苗有效度也多達90％、市場謠傳前任聯準會主席葉倫有望獲拜登欽點為，下一任財政部長的激勵，美國四大指數11月23日全面收高。

道瓊工業平均指數11月23日上漲1.12％（327.79點）、收29,591.27點。

那斯達克指數上漲0.22％（25.66點）、收11,880.63點。費城導體指數上漲1.56％（39.76點）、收2,595.25點。

元富投顧指出，美股近期可能陷入區間整理格局，在疫苗尚未全面施打、疫情持續蔓延下，經濟活動難免受到影響，再者近兩個月的空窗期、新政府上台前，似乎也很難推出有效要全面的紓困振興方案，投資人恐怕會選擇觀望一陣子，道瓊在28,000～30,000點區間整理居多。

不過，台股拜半導體之賜，反而有可能率先突破盤局，再創新高，下檔支撐也提高至13,000～13,200點。預期台股加權指數在13,000～14,000區間操作，利用震盪低接強勢股。

(工商 )