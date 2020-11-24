58歲周星馳能導能演，在他手下誕生過不少經典港片，而他的感情生活一直以來也是十分精彩，上月傳出前女友于文鳳不滿他在交往期間，答應女方會給出7000萬港幣（約2.5億台幣）佣金卻沒實踐，一狀告上法庭，23日再度開審，于文鳳在法庭上也首度曝光兩人分手細節。

周星馳曾和「香港建設」千金于文鳳交往13年，於2010年分手，于文鳳指控，交往期間，她替周星馳賺了很多錢，2002年聖誕節，周星馳說要送她單車當禮物，她則回應那倒不如給她投資利潤的10%並要求實行，當下周星馳大方同意，沒想到之後兩人分手，此事也就不了了之，讓于文鳳十分不滿。

于文鳳在法庭上爆出分手細節，透露兩人不僅是戀人，更是生意夥伴，但他們從2009年開始就經常吵架，期間多次提過分手，但直到2010年3月才正式分開，然而周星馳方面卻表示，分手導火線是因為他看到于文鳳和「廖先生」逛街，于文鳳則是否認此說法。

周星馳曾和于文鳳交往多年，如今卻撕破臉。(圖/翻攝自新浪新聞)

周星馳律師指出，他的豪宅於2010年4月裝修完成，當時于文鳳的豪宅仍在裝修，他便安排于文鳳和于媽媽先暫駐2個月，沒想到6月間周星馳前往豪宅，卻發現自家門鎖被換掉，立刻報警，對此，于文鳳回應，她當天並不在場，又指周媽媽曾闖進來破壞她的東西，因此才決定換鎖，雙方各說各話。

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(中時新聞網)