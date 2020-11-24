台中市警察局第二分局舉辦警察志工聯繫會報暨特殊(成長)訓練，近百位警察志工熱情參與。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第二分局日前舉辦警察志工聯繫會報暨特殊(成長)訓練，近百位警察志工熱情參與，由分局長蔡元戎親自表揚9名績優警察志工，並讚許志工們熱心服務的精神。會中也邀請了亞洲大學社會工作學系助理教授謝玉玲分享她所組成海外志願服務團隊經驗分享。

受表揚的9名績優志工來自於第二分局各派出所，每位皆是資深志工且具有服務熱忱，並由分局長蔡元戎於會中親自致贈獎狀表揚。

警察志工不僅僅是協助員警服務民眾，也經常向同仁噓寒問暖，貼心的關懷是第一線員警最堅強的後盾，除此之外，警察志工亦身兼警政宣導活動的親善大使，有別於警察的威嚴感，透過志工熱情及溫柔力量的帶動，在各項宣導活動中總是能拉近警民間的距離，讓犯罪預防、交通、婦幼及警政宣導能確實傳達給民眾瞭解，展現警力有限、民力無窮、齊心一志地守護治安的熱情。

特別的是在訓練課程中也邀請亞大學社會工作學系助教謝玉玲分享她所組成海外志願服務團隊，前進柬埔寨偏遠村落進行人道援助的種種經驗，包括如何募集物資、執行偏遠村落扶助計畫、重建弱勢孩童的求學路等，她形容海外志願服務不僅僅是「利他」行為，在看見不同土地上的生命經驗，啟發她開始思考、改變、影響、及再行動的循環，讓自己從中「獲得」不少，她表示過程雖然辛苦，結果卻是甜美的，希望透過經驗分享，拋磚引玉，讓更多人加入參與此類志願服務。

分局長蔡元戎對於志工們長期默默、無私奉獻的精神，藉由公開表揚予以鼓勵及肯定，感謝警察志工在警政工作上「歡喜做、甘願受」的協助與付出，期望大家將這份服務精神持續發光、發熱。

(中時 )