立委高嘉瑜日前在臉書上公布10年租屋處的照片，但由於照片中堆積成山的衣服、泛黃的枕頭著實搶眼，反而照片本身變成網友討論的話題。而其實遇到這樣問題的並不只他一人，不少人因為工作忙碌，也讓自己家裡亂七八糟、雜亂無章。其實在大陸就出現了一種新興職業「收納整理師」，專門替工作忙碌的富豪們拯救居家環境。

根據《BBC》報導指出，由於大陸經濟的急速發展，培養出不少整天「買買買」的富豪們，根據全球知名顧問公司麥肯錫 （McKinsey & Company）2019 年的報告指出，全球奢侈品消費有三分之一是來自於大陸。但由於富豪們長期大量的購買，讓家裡也堆滿著各種衣物、包包，於是一種專門幫有錢人整理家裡的「收納整理師」就這樣誕生了。

這群「收納整理師」會以數人為一個團隊，前往客戶家中幫客戶整理。他們會快速俐落地把散落在家中各地的衣服、包包歸納完畢，就連衣櫃裡的衣服，也會按照等間距的方式擺放完畢，專業又快速的整理讓整個家裡煥然一新，但這項費用要價昂貴，據悉每次收價最低至少2000美金（折合新台幣約5.7萬元）。

雖然收費昂貴，但是富翁們似乎並沒有把這筆錢放在眼裡，開設「收納整理師」教育學校的39歲卞櫟淳，就對媒體表示目前有3000多人從事這份工作，而又由於疫情的關係，很多客戶都整天待在家裡，更希望家裡能維持乾淨整潔的狀態，因此在這疫情期間，他們的業績反而上升。而且他表示，富豪們從來不會對他們的報價進行砍價。

卞櫟淳所創辦的收納整理師學校也是非常受到歡迎，9天的速成課程學費就高達人民幣2.68萬元（折合新台幣約11.7萬元），課程的內容不單單僅包含整理技巧，還包含了認識奢侈品牌、鑑別服裝材質，快速收納空間規劃。卞櫟淳解釋，近期這份工作越來越受到人們重視，因為開始有人認知到，原來整理收納除了維護環境的狀態外，其實也是一種身心靈、家庭問題的整理。

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(中時新聞網)