高嘉瑜「閨房照」曝光！衣服山、泛黃枕頭嚇人。（中天新聞提供）

民進黨立委高嘉瑜擁有高人氣，加上外型甜美也敢言，在黨內獨樹一格。但她被踢爆坐擁2房產後，形象大傷，雖有人聲援她，但黨內已有人等不及，在背後放冷箭了。前總統府副秘書長姚人多酸她，「翻白眼終究敵不過老天有眼」，資深媒體人周玉蔲立馬幫按讚，稱他俠義、正直。

高嘉瑜大膽敢言，深受媒體歡迎，她可以藍綠通吃，但也注定成為黨內孤鳥。她在姚文智競選台北市長的造勢場合，驚天白眼直翻的一幕，深植民眾心中，如今這舉動卻成為黨內酸她的最佳材料。

姚人多做過蔡英文總統文膽，說話具有一定分量。他在臉書上說，一路上靠踩下別人往上爬的人終究會有這麼一天。翻白眼終究敵不過老天有眼，其餘的就不多說了。周玉蔻在臉書上轉貼姚的發文說，「靠翻白眼終究敵不過老天有眼，姚人多果真才子，還俠義、正直！」兩人雖未直接點名高嘉瑜，貼文卻是酸到爆。

高嘉瑜的行事作風，其實早就惹怒深綠支持者。有網友問，「民進黨什麼時候才要張開眼看人，不要整天鬼遮眼，不敢開除高嘉瑜！」、「高假魚，到處蹭的政客不意外，踩別人往上爬，走多了自然老天有眼。」名嘴邱明玉則以籃球比喻，說她就是那種只會自幹刷數據，從來不管也不在乎團隊輸贏的球員，反正自己數據好看就好了。

周玉蔲臉書底下網友留言，一面倒猛批高嘉瑜，「詮釋背骨這兩個字最棒的立委」、「真的一針見血」、「雜瑜、亂室嘉人，我好奇她掉粉多少」、「甲魚變成比目魚」、「凡走過必留下痕跡」、「最會做秀的立委」、「因果報應」、「雙面撈真是看不下去」、「得了便宜想賣乖，被賞兩巴掌剛好而已」。

(中時新聞網)