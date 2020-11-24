CPU升級趨勢明朗，高盛證券指出，CPU插槽市場將於2020～2023年間迎來爆發性成長，挾20.5％的年複合成長率，將規模推升到9億美元，台廠嘉澤（3533）長期鎖定利基市場，是全球第二大插槽製造商、市占高達33％，更有三成營收來自CPU插槽，為最大受惠者，初次開啟投資評等「買進」。

嘉澤與超微（AMD）關係緊密，又在英特爾處提升市占，這兩大國際品牌未來三年內都有推出新平台計畫，高盛證券預言，嘉澤未來的市占趨勢看來將會持續穩健提升。

就獲利表現來看，嘉澤2019年每股純益為20.11元，根據外資財務模型，2020、2021、2022年將分別成長為27.16、39.02與51.16元，推算下來，2022年的獲利是2019年的2.5倍，爆發力相當嚇人。

高盛證券由評價面出發，認為嘉澤2020～2022年獲利年複合成長率超越37％，遠大於過去五年平均的成長14％；股東權益報酬率也由2019年的19.5％，攀升至2022年的27.3％，就此判斷嘉澤股價尚未反映上述利多，具投資吸引力，給予600元推測合理股價。

(工商 )