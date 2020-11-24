高盛證券指出，金像電（2368）緊抱雲端市場商機，是全球最大雲端PCB供應商，來自伺服器與交換器等雲端事業的營收比重超越75％，大幅高於多數同業的不到一成，創造出極大競爭差異化，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價65元。

人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、大數據發展蔚為主流，加上PCB層數增加，設計趨於複雜，高盛證券認為在這些結構性利多的加持下，全球伺服器、交換器等雲端PCB市場前景一片光明，2020～2025年營收年複合成長率13.5％，超出2015～2019年的5～6％甚多。

由於金像電是全球最大雲端PCB供應商，市占率18％，有了強大的產業前景撐腰，已經占據最有利的發展地位。

高盛點出，英特爾Whitley伺服器CPU平台將在2021年上半年推出，輔以交換器升級400G趨勢，以及金像電獲利持續擴張，都是股價上攻的驅動引擎，對照目前股價僅交易在2021年推估每股純益的11.4倍本益比位置，比同業平均的13.8倍都來得低，評價有一定吸引力。

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