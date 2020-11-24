高盛證券指出，景碩（3189）享有ABF與BT載板的雙重成長動能，積極擴張ABF載板產能有成，在整體產業產能極其吃緊條件下，將帶動營收市占由2019年的5％，倍增至2022年的10％，初次將景碩納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價135元，居外資圈最高。

高盛是外資券商中對ABF產業前景最樂觀代表，此前已開啟欣興、南電基本面研究，雙雙給予「買進」投資評等，推測合理股價分別高居150與235元，本次加入景碩後，正式湊齊ABF三雄研究版圖，其中，以欣興看好度最高，除給予「買進」投資評等，更同步將之列入「亞太區買進首選清單」。

最新獲高盛喊買的景碩，最近在ABF三雄中熱度頗高，高盛證券剖析，受惠科技進展至5G與物聯網（IoT）時代，對強大運算與傳輸力需求水漲船高，驅動全球ABF載板於2020～2024年間繳出17％的年複合成長率，完勝2012～2017年的衰退7％，產業循環明顯轉盛。

在BT載板業務部分，景碩是全球最大BT載板供應商之一、市占率13％，基於天線封裝（AiP）市場規模可望在五年內成長11倍，擁有完善客戶基礎與技術的景碩，當是掌握相關商機的最大受惠者。

外資估計，景碩2020年由虧轉盈，每股純益1.78元，2021、2022年成長性驚人，每股純益上看5.51與8.07元。

(工商 )