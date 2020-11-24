香港女星郭奕芯（Ashina）外型甜美、身材火辣，她2015年在電影《同班同學》以大尺度演出而爆紅，郭奕芯人美、但情路卻不順，郭奕芯2年前掰了對她動粗的前男友後，郭奕芯至今仍單身，也讓郭奕芯感性嘆：「找個真心男人好難」。

郭奕芯昨（23日）出席電影《拳道》首映禮，日前迎接25歲生日的她，劇組也貼心為郭奕芯準備蛋糕慶祝，根據《東網》報導，郭奕芯表示今年生日沒有特別慶祝，算是在工作中度過，而郭奕芯也提到，她25歲後就不會在公開自己的年紀「因為好尷尬」。

郭奕芯在2018年和會對她動粗的男友分手後，她至今仍維持單身，郭奕芯還不小心爆出對方是圈內人，但她堅持不透露對方身分「好像在幫人宣傳」，也讓郭奕芯不禁感嘆：「找個真心男人好難」。

郭奕芯現在對戀情的態度特別謹慎，她也指出，不是沒有遇到不錯的對象「而是要先相處，經過時間慢慢了解」，郭奕芯在活動上全都被感情問題圍繞，也讓她不禁在IG發文求饒：「唉呀，不想提感情，請大家放過我」。

(中時新聞網)