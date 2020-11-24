在臥室與浴室之間加設一「French Door」，讓客房保有更多隱密性且隔音更好，台北西華飯店客房仍維持了這種規格。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房中加設放置行李的櫃子，上層以藤編設計，下層有抽屜，方便旅人整理行李與放置衣物。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房除全面將電視改為50吋液晶螢幕電視，並將工作書桌檯面加大加寬，方便住客閱讀、上網與工作。（ 圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房格房方正，法式拉門區隔衣櫥、浴室及臥房，保有私人更衣空間，床頭板將孔雀綠色進口絲絨布鑲嵌，與米白色調呼應展現歐式典雅氣質。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房在桌頭與書桌均加設國際規格的USB充電插座。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房的浴室內洗房精、潤絲精等備品，改升級為精品品牌寶格麗備品。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房浴室內的吹風機為低噪音設計，且有專屬抽屜置放，使用方便。（圖／姚舜）

台北西華飯店全新客房浴室中備有化妝椅和體重計，表面並包覆布套，每日更換清洗。（圖／姚舜）

台北西華飯店客房浴室內採用的毛巾、浴巾與防滑地巾，都是採用高磅數的綿質製成，柔軟舖適且吸水力強。（圖／姚舜）

台北西華飯店客房換裝有變也有不變，其中房門鑰匙仍維持傳統，保有家的感覺。（圖／姚舜）

台北西華飯店各樓層的梯廳，寬敞舒適，全新地毯減少走道噪音。（圖／姚舜）

台北西華飯店客房內採用的拖鞋，仍採用厚軟毛巾布拖鞋，穿起來較不織布的拖鞋舒服多了。（圖／姚舜）

除高樓層客房換裝，台北西華飯店亦趁防疫期間將公共區域全面維謢保養。（圖／姚舜）

台北西華飯店入口大廳懸吊的水晶吊燈，在防疫期間亦一片一片拆下清潔保養，如今煥然一新。（圖／姚舜）

台北西華飯店公共區域的所有原本裝潢，都經過重新拋光上漆，如今煥然一新。（圖／姚舜）

下榻台北西華飯店全新客房，可健身房運動或到頂樓室內泳池游泳。（圖／姚舜）

台北西華飯店館內〈亨利酒吧〉，為台北市唯一設有壁爐的歐洲經典酒吧，因年年固定保養，故30年來仍不顯老態。（圖／姚舜）

立足市場30年、與君悅 、晶華「同齡」的台北西華飯店，於今年4月疫情高峰期啟動換裝工 程，斥資超過6,000萬進行客房換裝，位於14至17樓的高樓層100間客房已全面完工，為台北首家抗疫換裝的五星級飯店，並自即日起接受客人預訂全新客房。

台北西華飯店此次換裝的100間客房共有4種不同房型，包括有12坪的「尊榮豪華客房」、17坪的「尊榮行政客房」、18坪「尊榮豪華套房」，以及27坪「尊榮行政套房」。經過改裝升級後，此一系列客房全新的設施與亮點包括了：可方便客人收拾與整理行李的藤編行李架、 與冰箱收納櫃一體的工作長桌、電視由42吋升級為50吋Panasonic液晶電視，床頭板全新設計採 進口絲絨布料鑲嵌、書桌椅採進口高級皮質， 全新LED照明系統全面提高亮度，同時客房的遮光窗簾及羅馬紗窗簾亦全面更新。

「水晶燈上的每片水晶都拆下來清理了！」，西華飯店德國籍總經理夏基恩（Achim V. Hake)表示，防疫期間，台北西華不只是改裝了高樓層客房，也將許多公共區域的設施與家具進行了大幅度的保養更新，其中包括了地毯、壁紙壁布，以及實木裝潢。

為了節省成本，時下許多飯店的木作裝潢，看起來華美典雅，其實都是貼皮施工。而台北西華飯店的木作設施則一律用的都是實木，厚重、沈穩、溫潤，別有風格氣韻。此次整修，西華飯店請專業團隊將木作裝潢全部打磨後，再上油或上漆後煥然一新。

西華飯店每年都會利用寒暑假國際商務旅遊淡季，保養維護館內設施，並全力避免館內客人受到影響。今年碰到疫情，飯店不只提早啟動保養裝修計畫，也有較過去足夠時間進行較大規模的整改。不過，西華此次保養裝修，其實有「變」，也有「不變」。變，是為了優化客人體驗；不變的則是力求維持頂級優雅的傳統。

台北西華飯店有343間客房，包括新改裝的100間客房在內，格局都很方式大器，米白色色調讓住客感覺舒心，且無論豪華套房或標準客房，都有雙扇式法式門（French Door），這樣的設計區隔了衣櫥、浴室及臥房，讓住客得以保有更高私密性，且隔音效果更佳。只是，房間內要French Door，需要足夠空間，如今許多飯店都不再有此規畫，西華仍維持並保有此一歐洲頂級飯店的傳統。

衛浴採乾濕分離設計且用免治馬桶，已是現代飯店的「標配」，西華飯店客房衛浴30年前就以超高規格打造，且許多設計都十分貼心。例如吹風機，除採低噪音機型，為在洗臉檯下方有專屬抽屜置放。洗臉檯除備有化妝椅，且此椅子和體重計都另外有布套套著，房務人員會每日更換，即便今天很多五星飯店都沒有此一服務。

此外，西華飯店浴室內的毛巾、浴市，還有舖在浴缸邊的防潮巾，以及浴袍，不僅都是純綿製品且磅數很足，舒適且柔軟。另客房拖鞋，也是純白珊瑚絨厚底拖鞋，比起不織布拖鞋更柔軟好穿。

立足市場30年，很多人不知道西華飯店頂樓有室內泳池，且飯店健身房內的義大利製健身器材，不僅很多樣而且很新。值得一提的是，在三溫暖、健身房這個樓層的地板，都是歐洲進口大理石，不少老客人發現，這些大理石內還有植物或昆蟲的化石鑲嵌在其中，這說明了一作事：就是這些都是貨真價實的大理石。如今經過拋光，又以「新姿」呈現。

過去西華飯店住房80％為 外籍旅客，且多數是商務客，如今因邊境管制，飯店全力經營國旅市場爭取國人入住，國人如果欲下榻體驗台北西華飯店全新尊榮豪華客房，可以選擇以任何西華現行之住房專案，加價2,500元即能升等入住全新客房。另外，也可選擇搭配全新住房的優惠住宿方案，例如「一泊二食啖秋蟹」專案，以8,999元入住全新客房，享西華怡園中餐廳雙人特配秋蟹套餐(任選午餐或晚餐)、入住期間早餐兩客，加上亨利酒吧迎賓飲料及小點、價值500元之西華餐飲抵用券(使用效期至2020年12月30日)，享受尊榮度加乘的入住體驗。而喜愛自己選擇用餐種類的吃貨則可選購「住6000送6000」專案，以6,000元入住全新客房，即享有價值6,000元之西華餐飲抵用券，適用於西華全館四間餐廳，當中之1,000元亦可兌換為入住期間早餐兩客。以上價格須加一成服務費。

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