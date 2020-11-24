女星熊熊（卓毓彤）因擁有G罩杯的魔鬼身材獲得注目，儘管先前被一連串的負面新聞纏身，仍用正面角度看待，繼續打拚事業，及分享日常生活。近日她與好友賴薇如一起爬內湖金面山步道，抵達剪刀石時，當場將白T脫下，大方在戶外展露火辣身材。

熊熊22日在Instagram分享爬山心得，「今天天氣很好，跟賴薇如說走就走的旅程，第一次金面山算是大成功。」照片中，她戴著黑色棒球帽，身穿白色短T恤和黑色長褲，揹著香奈兒包，賴薇如則穿著灰色無袖帽T，裏面的黑色運動內衣若隱若現。

當她們順利攻頂，抵達知名的拍照景點剪刀石，熊熊所幸將身上的白T脫了，直接露出紅色的運動內衣，正面有大量的透膚拼接，僅有紅色布料遮住點點，狂露傲人美胸及深邃事業線，讓網友大飽眼福。

不過，這段爬山旅程有個小插曲，熊熊表示穿錯鞋子導致頻頻翻船（腳踝扭到），下山時膝蓋也很不舒服，打算在下次出發前添購更充足的爬山配備，「接下來想要來挑戰更多山，爬山有氧看美景拍美照開心。」

(中時新聞網)