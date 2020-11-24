美系外資表示，信驊(5274)第三季營運表現符合預期，預計第四季度收入將比上一季度下降將季減少15~20%，有鑑於美國和大陸市場雲端市場復甦，信驊營收可望在明年第一季出現改善，維持1440元目標價、加碼評等。

信驊第三季營收7.33億元，季減少19%、年增加7%，單季每股獲利6.84元，單季毛利率從第二季度的62.4%提高到63.7%，主要是受益於更好的產品組合，但因整體營收規模縮小，故營業利益率降到41.2%，季減少2.1個百分點。信驊累計前三季累計營業收入23.66億元，累計稅前淨利9.61億元，歸屬於母公司累計淨利7.74億元，累計每股盈餘22.64元。

展望2021年，美系外資指出，信驊看好雲客戶可能會翻倍成長，但企客戶業可能小幅下降3-5%，另外，英特爾的新服務器平台Whitley啟動可能會推遲到2021年第二季度，這可能也會影響Eagle Stream平台的時間表，有利於信驊的轉單效應，預計信驊在2021年BMC(伺服器遠端管理晶片)營收占比將達8~9%。

另外，美系外資也點出，信驊的360度影像晶片受到CIS(影像感測器)的產能限制，業務增長速度較慢，但信驊依舊持續提供更多樣化的產品。

(時報資訊)