【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院施政報告｜2020.11.24

蔡英文總統網路負面聲量暴增，超越閣揆蘇貞昌，導致撤換內閣聲音不斷浮現。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前，面對換閣傳言他意有所指地說，這2年全體公務人員守住非洲豬瘟、防疫成功，「一夜之間好像什麼事情都不對了，有時候基層公務人員也很喪氣。」被問到「蔡英文還信任你嗎？」他轉頭離開，沒有回應。

隨著美國瘦肉精豬肉叩關日逼近，行政院發動網軍製圖攻擊在野黨、發言人造假訊息攻擊民間牛肉麵店，讓日前由數十個民間團體串聯發動的「秋鬥」遊行，創下過去30年最多民眾參與的紀錄。對此，有綠營民代預言蔡英文即將在農曆年前後撤換蘇貞昌，避免民怨燒及蔡英文總統。

國民黨24日持續杯葛總質詢。（姚志平攝）

今天上午，蘇貞昌赴立法院備詢前，被問到內閣更換聲音不斷，是否有感覺到有人要「拉你下台」？蘇貞昌說，行政院長的工作非常辛苦與繁重，這幾年來全體公務人員守住非洲豬瘟、防疫成功也拚經濟，「一夜之間好像什麼事情都不對了，有時候基層公務人員也很喪氣，『做到流汗，被人家嫌到流涎』。」

蘇貞昌更意有所指地說，「能得到蔡總統信任有機會為國家做事，我盡心盡力」，所以要鼓勵基層公務人員要挺住不要氣餒，各種批評就算尖銳，有則改之無則嘉勉，「職位不重要，能做事最、最重要」。他更說，希望國人支持努力做事的公務人員，給予溫暖給予肯定，這才是國家之福。

但被問到「蔡總統還信任你嗎？」蘇貞昌轉頭就走，並未回應。

1122秋鬥大遊行，總統府前聚集5萬人齊聲批「食安變萊胺、賣台」，要求蔡英文、蘇貞昌下台，這是蔡政府再次執政後最大的社會運動。（圖／本報系資料照片）

(中時 )