滑輪溜冰協會今年8月舉辦的訓練營，驚傳青少年選手竟把飯店當「格鬥館」與「摩鐵」，不僅2名男生互相揮拳鬥毆、酗酒、集體抽菸，更離譜的是，竟然有一對男女同床裸抱入睡，家長看到畫面全氣炸。擔任訓練營總召的前滑雪國手文彥博，事發後對此事尚未回應，2名教練及7名選手均已遭懲處

前滑雪國手文彥博擔任訓練營總召，卻讓選手在飯店裡發生脫序行為。(翻攝自《毅傳媒iWAKE》畫面)

從《毅傳媒iWAKE》取得的畫面可見，學員們在飯店房間裡抽煙、喝酒，還把床鋪翻倒騰出空間，當作格鬥擂台，2名少年選手在旁人簇擁鼓譟下，不斷揮拳毆打對方，場景宛如電影《鬥陣俱樂部》，很難想像，如此場景竟是出現在體育署專舉辦的「培育優秀或具潛力滑輪板選手訓練營」。

不只如此，畫面中另外可以看到，小選手們排排坐在超商落地窗前人手叼著一支菸、在房內開心倒酒的畫面。更誇張的是，竟然有男選手赤裸上半身，與手擦紅色指甲油的女選手，在棉被中胸貼胸擁抱的畫面。

據了解，體育署今年補助滑協1100多萬元，其中510萬用來舉辦「潛力選手培訓計畫」，今年8月邀請前滑雪國手文彥博擔任訓練營總召，沒想到協會未妥善監督，讓選手在飯店裡發生如此脫序行為。

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，日前曾接到民眾投訴及立委陳情，指該訓練營有違紀情形，由於這是首次辦滑板訓練營，出現這樣管理失當的問題，已請滑輪溜冰協會提出管理辦法。滑輪溜冰協會秘書長蕭永福則表示，日前接獲體育署通知，才知道該訓練營發生違紀的事情，已對2名教練懲處停權4月及12月，另有7名小選手也遭懲處。

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(中時新聞網)