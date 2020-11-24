光芒打算賣掉賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)？大聯盟官網報導，光芒沒有積極兜售，但願意聽取出價，交易下個月將滿28歲的史奈爾。光芒是全聯盟最小市場的球隊，今年老闆因為疫情賠錢，隨著史奈爾身價愈來愈高，令光芒「消受不起」。

史奈爾是光芒2011年第52順位選來的投手，他登上大聯盟前兩季(2016, 17年)表現平平。第3年大爆發的史奈爾一舉囊擴勝投王(21勝)、自責分率王(1.89)、美聯賽揚獎，球隊重新與他簽下5年5000萬美元。在光芒放棄莫頓(Charlie Morton)之後，史奈爾是全隊唯一平均年薪千萬美元的球員，其次是外野手凱麥爾(Kevin Kiermaier)的6年5300萬美元。

今年季後賽史奈爾登板6次，除了被洋基痛打之外都有守住戰線。他在世界大賽G2先發助隊取勝，G6他又繳出5.1局的強力壓制，總教練決定將他換下而輸球也引來爭議。

左投普萊斯(David Price)在2012年摘得美聯賽揚獎，2013年開始領到千萬年薪，隔年光芒就把他賣給老虎。史奈爾的合約是後面才領得多，他未來三年依序是1050萬美元、1250萬美元、1600萬美元，結果大概會和普萊斯一樣被賣。目前傳言勇士和天使可能對史奈爾有興趣。

(中時新聞網)