更年期婦女除了要注意熱潮紅、盜汗等問題，還要注意心血管疾病。有研究指出，更年期症狀愈嚴重，日後得到心血管疾病的機會愈高。

更年期症狀嚴重要小心 心血管疾病風險可達7成

一份來自澳洲昆士蘭大學（ University of Queensland）的研究顯示，自覺更年期症狀嚴重的婦女，日後罹患心血管疾病的風險較高。該研究蒐集了25份綜合性研究、約5萬名更年期婦女的資料，調查更年期症狀的頻率、持續時間、自覺嚴重程度和心血管疾病的風險。

結果發現，心血管疾病和更年期症狀發生的頻率或持續的時間關係不大，但和嚴重程度大有關係，症狀愈嚴重風險愈高，最少多出2成，最高則可達7成。

昆士蘭公衛學院教授米緒拉（ Gita Mishra）指出，這是一個很重要的臨床症狀，更年期症狀嚴重的婦女要有警覺，應接受長期心臟追蹤檢查來防止日後產生更大的問題。這篇研究刊登在《美國婦產科期刊（American Journal of Obstetrics and Gynecolog）》中。

女性荷爾蒙下降導致病變 適度荷爾蒙補充可降低風險

更年期和心血管疾病息息相關。萬芳醫院婦產部主治醫師王樂明指出，女性進入更年期體內雌激素下降，導致血管張力下降、體內熱能容易發散，因此會產生熱潮紅、盜汗等等症狀。另外女性荷爾蒙有抗氧化、促進血管內皮細胞的功能，可以避免血管硬化，這個保護傘在更年期到來後會逐漸消失，約10年後便蕩然無存，以平均50歲更年期來看，到了60歲就進入心血管疾病高風險階段。

更年期症狀就醫，醫生通常會給予荷爾蒙補充，只要荷爾蒙回到正常，這些症狀就會改善，但會有增加其他婦癌的疑慮，例如乳癌或是子宮內膜癌。

王樂明指出，10年前的確有這樣的研究，但日後發現這些研究的採樣年齡有錯，「該研究採樣年齡是60歲。問題在於，第一，60歲並不是典型更年期的年齡；第二，60歲以上的婦女罹患婦癌的機率本來就比較高，」後來的研究採樣了50歲的女性，發現補充荷爾蒙跟婦癌關係不高。

而補充荷爾蒙不僅可以改善更年期症狀，也可以降低骨質疏鬆、保護心血管、避免血栓，因此只要在醫師指示下使用，就不用過度擔心。

更年期有心血關疾病 婦產科不是第一關

更年期出現心血管問題，王樂明建議，要先去各專科檢查，排除各項原因後，再來婦產科評估荷爾蒙治療。

王樂明指出，隨著年紀增長，出現高血壓、心血管疾病的機率本來就會增加，因此更年期有心血管問題，首先應該是要去檢查是否有心臟問題。王樂明分享，有一個病人因為腰痠、心悸，跑了骨科、心臟科，檢查發現沒問題，但吃藥效果都不佳，最後到婦產科，由於知道病人已經在其他專科做過檢查、排除其他因素，因此給予荷爾蒙補充後症狀立刻好轉。

更年期出現心血管問題，王樂明建議，要先去各專科檢查，排除各項原因後，再來婦產科評估荷爾蒙治療。(示意圖/Pixabay)

「所以我都會建議病人，有心臟或其他器官問題，不要第一個到婦產科，而是先做檢查。而且荷爾蒙也不是保健品，不能有病才吃、無病強身，有血栓、非更年期引起的心臟問題、過胖都不能補充荷爾蒙。」

更年期女性心臟病死亡率每5年多1倍 5招自保

心臟疾病不是男性專利，根據國健署調查，女性到了更年期，因心臟病而死亡的機率，會隨著時間增加。除了定期檢查，日常生活中也可以做到。

1.健康飲食：少油、少糖、少鹽飲食、多吃蔬果。

2.注意身體警訊：更年期婦女如果經常感到肩膀、背部疼痛、噁心嘔吐、氣喘、難以入眠或有腸胃道問題，這些可能是心血管疾病的非典型症狀，與一般常見的心絞痛、胸悶、冒冷汗等症狀不一樣，因此可能延誤病情。

3.規律運動：維持體重和血管健康

4.定期篩檢：利用國健署免費提供的成人預防保健服務來早期發現問題。

5.規律服藥：已有三高等慢性疾病人，要按時就醫且規律服藥。

(中時新聞網)