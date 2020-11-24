55歲香港天王郭富城2017年和網紅方媛(Moka)結婚，兩人相差22歲就絲毫沒有隔閡，時常能看到他們放閃，然而昨(23)日他出席品牌活動受訪時，愛妻的他卻自爆就算結婚了，財產還是全部都交給經紀人小美管，並不是方媛，讓現場一陣騷動。

身為銀行代言人，郭富城23日在活動上大方透露，和老婆都很注重教育基金和醫療基金，對女兒的所有大小事也都親力親為，但被問到家中財務是交給誰管，郭富城也輕鬆回應：「公司有會計，都是由經紀人小美掌管大小事務。」但沒有提到方媛的反應如何。

儘管郭富城常帶著愛妻放閃，婚變傳言還是不時傳出，甚至還有人爆出方媛是「天王嫂訓練班」的一員，而郭富城也護妻強調，「那個是不實報導，網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受」，希望不實報導可以停止，這對方媛來說都是種傷害：「我作為她的丈夫當然會支持她」。

郭富城和方媛感情甜蜜。(圖/翻攝自方媛微博)

日前更有網友直擊，郭富城打扮低調，和方媛在百貨公司吃飯逛街，夫妻倆緊勾著手，相互依偎在一起，看起來十分甜蜜。

(中時新聞網)