歐股在周一收低；投資人衡量新冠疫苗開發的進展，該疫苗可對抗因染疫數上升而來的商業限制。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤一度上漲0.6%，收跌0.77點或-0.20%，為388.84點。

阿利斯康製藥(AstraZeneca)周一稍早的疫苗開發消息，帶動全球股市的上揚；該英國瑞典公司與牛津大學合作開發的新冠疫苗有效性達90%。

然而阿利斯康股價下跌3.8%，投資人認為該公司疫苗有效性仍太低；其競爭對手輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗有效性分別達95%和94.5%。

歐洲第二波疫情尚未獲得控制，在情況好轉之前，12月很可能繼續進行某種形式的封鎖。

歐股自三月的低點以來，受惠於各國連串的刺激方案，股市已經彈升40%，但是數據顯示，經濟從疫情衰退中復甦緩慢，抑制了漲幅。

歐元區11月的商業活動雙雙衰退。11月多國祭出新的疫情管制，導致歐元區重要的服務產業暫時關閉；製造業為唯一亮點，部分工廠維持營運，PMI指數仍守住樂觀。

英國中型股指數漲0.4%。英國政府表示，正與蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭商討在聖誕節假期鬆綁部分限制。另外，與歐盟的脫歐談判仍在進行中。

由美國帝王娛樂(Regal Cinemas)擁有的連鎖電影院Cineworld漲逾20%。該公司獲得額外的7.5億美元紓困資金；Cineworld目標明年重新開放。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)漲4.1%。該集團義大利子公司對義大利Credito Valtellinese銀行提出收購要約。

德國快餐供應商HelloFresh跌3.3%。該公司宣布以2.77億美元收購美國的套餐供應商Factor75。

(時報資訊)