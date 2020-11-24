美國密西根州最高選舉委員會周一宣布認證民主黨拜登贏得該州總統選舉，使川普總統試圖阻止民主黨勝選的計畫再遭打擊。

密西根州驗票委員會（Board of State Canvassers）周一以3票對上0票，在大選結果上簽字。共和黨籍委員Aaron Van Langevelde與另外兩名民主黨籍委員投票認證拜登的勝選，另一名共和籍委員Norm Shinkle則棄權。

此前川普曾在白宮與密西根州的共和黨議員進行一場前所未見的會晤，據傳川普試圖要求州議員廢止這場普選，並指派一些川普選民進入選舉人團。惟密州議員在會後表示，他們尚未發現有任何會導致普選無效的舞弊證據，並表示他們將遵守州法律，也就是該州的選舉人團選票屬於普選的勝出者。

拜登的密州競選團隊發言人Ben Halle周一發布聲明表示：「我們感謝密州委員會確認這個顯而易見的事實，總統當選人拜登以領先逾15萬票在密州大獲全勝，這是川普在2016年領先差距的14倍。我們感謝密西根州的支持，並期待獲得其16張選舉人票」。

川普陣營的資深法律顧問艾利絲（Jenna Ellis）發布聲明表示，州政府的認證只是一個程序性的步驟，我們在爭取計算所有合法選票之際，將持續抗擊整個國家的選舉舞弊。美國民眾必須確認最終結果是公正且合理的。

在密西根州驗票結果出爐後，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）告知總統當選人拜登，川普政府已經展開移交聯邦資源的程序。川普亦在推特上表示，他已經批准這項交接工作，但也表示他將「繼續奮戰」。目前川普尚未贏得任何可讓拜登選票無效的法律戰。

(時報資訊)