近年來國軍自殺案件頻傳，台灣陪審團協會與軍冤家屬今天召開記者會，提出《軍中人權保障及軍冤救濟條例草案》，訴求政府重新設立「軍冤委員會」並列為常設組織，且賦予案件調查權。

根據統計，2019年至2020年4月間，已有26件軍人自殺案件，本月又陸續發生陸軍203旅柳姓士官及空軍五聯隊黃姓機工長輕生案件。

台灣陪審團協會指出，2013年發生洪仲丘事件，同年行政院為調查過網軍冤案，成立「行政院軍事冤案申訴委員會」，然而僅成立了一年便終止運作。軍事冤案申訴委員會應該是常設組織，不僅調查過去的軍冤案，更為未來可能發生的案件提供相關救濟管道，也有必要加入替代役男申訴管道。

台灣陪審團協會進一步指出，軍冤委員會應有移轉調查權及監督權，必要時能自設調查，不讓軍冤案件沈寂，保障軍冤案件當事人及軍冤家屬權益。軍冤委員會也應設有專業鑑定單位或可委外鑑定，由第三方之專業鑑定將爭點釐清。至於軍冤委員會之組成，民間代表名額應擴大，且應讓軍冤家屬有權推薦民間代表委員。

軍冤案頻傳，民團促重啟軍冤委員會。（楊孟立攝）

(中時 )