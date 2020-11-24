蘋果iPhone 12新機出爐，邊框改採與iPhone 4相似的直角方正設計，一改2014年iPhone 6問世後沿用至今的圓角設計。日前一名網友分享他拿iPhone 12 pro不到5分鐘，小拇指就被壓出凹洞，而且相當痛，因為他前一支手機是iPhone 6沒有此問題，讓他崩潰求助「不知道是殼的問題，還是手機外型的問題？」

該網友在「Dcard」上貼文分享，他近日將iPhone 6S手機換成iPhone 12 pro，雖然兩隻手機重量不同，但是他之前使用很重的手機殼，所以拿起來跟iPhone 12 pro的重量196.7 公克差不多，但沒想到使用後，他的右手小拇指竟被機身壓出一個凹痕，而且相當痛，

男子拿iPhone 12 pro不到5分鐘，小拇指就被手機壓出凹洞，而且相當痛。（圖／翻攝自Dcard）

該網友表示，因為前一支手機沒有發生過此問題，讓他不解是殼的問題還是手機外型的問題，詢問網友們也有類似問題嗎？該怎麼解決？不少網友也說有類似狀況，「我小拇指也凹」、「我拿11pro也會這樣，一樣會用小拇指支撐」，有人認為是該網友把小拇指放在充電孔附近，才會變成這樣。

男子拿iPhone 12 pro不到5分鐘，小拇指就被手機壓出凹洞，而且相當痛。（圖／翻攝自Dcard）

根據蘋果手機官方聲稱，平整的邊角可以讓鋁金屬與玻璃背板打造一體結構，視覺上更顯漂亮、提升辨識度。此外，外媒分析，直角設計配合超瓷晶盾玻璃面板可以讓手機更加堅固，改善手機被摔的損傷程度。

(中時新聞網)