【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院施政報告｜2020.11.24

行政院長蘇貞昌24日在立法院受訪。（姚志平攝）

1122秋鬥大遊行，5萬人批「食安變萊胺、賣台」，要求蔡英文總統、行政院長蘇貞昌下台，創下蔡政府執政以來最大的社會運動。但今天上午，蘇貞昌被問到政府是否將在萊豬進口前派人赴美查廠了解萊豬狀況，蘇貞昌說，等疫情過去，就會去查廠。被追問為何不是開放進口前查廠？他不耐地說，「我已經講得很清楚了，謝謝。」

逾5萬民眾上街秋鬥結束後，衛福部長陳時中昨在立院備詢時卻反譏，「反萊豬的聲音應不到5萬人」，並強調「美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬」，強調政府一定會做好把關。然而，面對開放萊豬前，政府是否願意派人赴美查廠確認進口來台的肉品狀況，蔡政府態度始終模糊。

今天上午，行政院長蘇貞昌赴立院備詢前，被問到政府規劃赴美查廠的時間點為何？他說，現在受限於疫情影響，不能出國、不能查廠，但開放進口後會逐批查驗；他說，等未來疫情過去後，對新進口的肉品一定會去查廠。

被問到這是否意味「開放之後才會去查廠？而不是開放之前查廠？」蘇貞昌語氣不耐地說，「我已經講得很清楚了，謝謝。」

(中時 )