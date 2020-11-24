潛艦國造建案今啟動。（曾薏蘋攝）

台船公司高雄廠主持「潛艦國造建造案開工典禮」。（曾薏蘋攝）

台船公司高雄廠主持「潛艦國造建造案開工典禮」。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統、台船公司董事長鄭文隆等人，今在台船公司高雄廠主持「潛艦國造建造案開工典禮」，蔡總統主持廠房及捲板作業啟用儀式後，潛艦國造即正式邁入建造階段，原型艦預劃2025年可以交艦給海軍。

台船強調，這段時間面對外界各種指教，仿效了潛艦最大的特色，就是關閉引擎不發出任何聲音，不去回應，避免不必要的言語交鋒導致洩密，為的即是讓國內的潛艦國造可以順利進行。而今，潛艦船段的開始施作，象徵台船公司技術精進的證明、也象徵國家在潛艦國造這條路上的決心。

潛艦廠房開工典禮現場，邀請300多名來賓一同為台灣潛艦國造新紀元喝采，典禮會場並架設大銀幕全程轉播總統按雷射球啟動潛艦製造廠房大門，見證台船公司在潛艦產線製程上的能量。

台船表示，在總統及貴賓按下啟動按鈕的那一刻起，彎板機將第一塊鋼板彎製成型，向世界宣告：我國潛艦國造進入新紀元！再次證明「國艦國造、潛艦國造」不再只是紙上談兵的夢想，而是踏踏實實的進入實作階段，樹立台灣國防史與造船史上的新里程碑。

台船指出，「海昌大樓」為潛艦國造之設計及行政大樓，今由蔡總統暨鄭董事長等6位嘉賓共同為「海昌大樓」揭牌，「海昌」一名對我國而言有特殊的歷史意義，因我國海軍潛艦先驅為購自義大利之潛爆艇，並於1964年編成「海昌隊」。

台船強調，今天以此命名顯示出潛艦國造在這麼多年的期待下，終於在蔡英文總統下定決心後，突破各種困難展開歷史的新頁。未來所有潛艦國造案的工作人員，包括台船的設計人員、中科院人員、海軍的監造人員、以及來自世界各地參與潛艦國造案的外籍技協顧問，都會集中在這棟大樓作業，共同為打造國造潛艦的目標而努力。

台船指出，海昌計畫船段製造工廠，則是台船公司將原有的上構工廠拆除後新建的工廠，未來將擔負起潛艦船段的生產任務。總統在典禮之後，也率軍政大員進入該工廠，參觀了台船結合國內團隊自行研發的相關重要裝備。本船段製造工廠的啟用，也象徵台船公司在調整業務比重之後，未來將全力在國艦國造上全心貢獻，替未來的公司轉型邁步向前。

台船說，台船公司面對本案技術上的挑戰與困難，由本公司的設計團隊結合海軍的設計團隊，以及技協顧問的努力，逐一克服，奠定本土設計工程師在潛艦設計的實力，而這批台船的參與設計人員約200多員，平均年紀僅有34歲，未來也將成為國家重要的資產。

台船表示，未來，台船公司積極配合「國艦國造」政策，除在建造軍艦路上繼續前進，也將積極爭取包括海軍、海巡各式艦艇全壽期維修，期許能發揮台灣的造船能量，提供最大後勤建造、維修服務，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土，並不負國人對台船公司的期許。

(中時 )