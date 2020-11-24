民進黨立委高嘉瑜近日因炒房、打房問題屢登新聞版面，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪。高嘉瑜多次澄清，強調買房如實申報，更無奈表示這麼單純的事竟被特定幾台在打，對此，被影射的某政論節目表示，有邀請高嘉瑜上節目說清楚，但高嘉瑜都不上。

高嘉瑜日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，對照她曾自稱租屋10年買不起房子，後又自曝房間衣服堆積如山的照片，引發外界討論。高嘉瑜澄清表示，去年12月有媒體專訪，就有報導她買房，也有財產申報。兩間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。

高嘉瑜更大呼無奈，這麼單純的事，媒體竟然可以追殺一個禮拜！而且都是特定幾台在追打？！高嘉瑜感嘆，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」！

對於高嘉瑜說法，周玉蔻在其主持的政論節目《辣新聞》鄭重表示，高嘉瑜稱有特定幾台在討論這件事，但是她們有邀請高嘉瑜上節目卻不上，反而是在臉書發文稱不知道自己得罪了誰，高嘉瑜此舉完全不知自己所面對的問題，因為此事涉及個人操守、利益輸送和衝突的問題，如果高嘉瑜不說清楚，不僅無法替自己止血，也有可能傷及民進黨形像。

周玉蔻強調，前高雄市長韓國瑜的工業宅是怎麼被批評的，現在民進黨的人要坦護高嘉瑜嗎？周玉蔻強調，她沒有要針對高嘉瑜，她是針對所有的政治人物，政治人物就必須接受檢視。

(中時新聞網)