在外租屋不少民眾都希望能租到CP值高的房子，但除了考量租金便宜，還要留意是否有滅火設備和逃生出口，以確保租屋安全。房產專家Sway提醒，租屋族為避免意外發生，包括頂加多戶、三房改套房、外推、沒開窗地下室等四種危險房型千萬別碰。

Sway在臉書發文指出，台灣還是有很多暗黑租屋面，黑心房東自以為良心的房子，就是害死住戶的元凶，房東說租金有便宜，但其實暗藏危險。

「不久前那個床邊擺洗衣機的出租房，房東已經把洗衣機加上套子租出去了。」Sway說，難道這樣比較有良心？還不是一樣，騙騙不懂的小白兔而已。

即使許多民眾想省房租，Sway建議，一層多戶的還是不要碰，寧可住雅房、住遠一點，也不該住這種違建房或火燒房。他提醒租屋族千萬別踩以下四種房型地雷：

1.頂加一層多戶型：最容易燒死人，然後只引發地方首長震怒一秒。

2.三房改套房型：最容易引起糾紛，且通常通風很糟，會越睡越笨，管線和用電問題，也是導致燒死的原因。

3.外推型：老公寓外推多一間房間出租超恐怖，走在室內都感覺地板下陷，睡著睡著你就從二樓睡到一樓去了。

4.沒開窗的地下室：房客悶在地下室，也是睡到笨，一旦一氣化碳中毒也相當危險。

(中時新聞網)