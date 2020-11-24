台南市綠色共享運具即將多一種選擇！市府已同意共享電動輔助自行車（Be-Bike）自即日起至年底前，在台南試營運；試營運期間，民眾除可免費騎乘外，還有第三人責任保險及個人傷害險的保障。市府交通局表示，目前台南共有T-Bike、Be-Bike、GoShare、iRent等4種共享綠色運具，期盼民眾多加利用，節能又減碳。

交通局長王銘德表示，將府城打造成低碳城市是市長黃偉哲的施政目標之一，建構綠色大眾運輸系統，減少傳統燃油運具的使用更是重要的一環。目前市府除開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車、建置T-Bike租賃站，並擴大服務範圍提高使用率外，也積極協助業者發展共享運具；其中，Be-Bike是經市府同意以台南市為示範場域，由經濟部工業局以前瞻計畫的「普及智慧城鄉生活應用計畫」補助廠商建置，搶先在台南推動的短程智慧移動服務計畫。

王銘德指出，市府已核准Be-Bike從2021年起正式營運，目前規畫於全市投放500輛電動輔助自行車，服務範圍涵蓋永康區、安南區、東區、中西區、北區、安平區、南區、仁德區、山上區等區，總計約有100處租賃點。同時，租還Be-Bike的流程也相當簡單，只要下載Be-Bike APP，並開啟手機藍芽和定位，掃描車上QR Code即可開鎖租車；還車時只要將車輛停放於租賃站點電子圍籬場域內，確實上鎖還車，以APP確認扣款金額，完成繳款還車即可。

王銘德表示，Be-Bike屬無樁式電動輔助自行車服務，並結合GPS及電子圍籬技術，有效管理車輛的停放；該局未來還將持續結合大眾運輸系統、共享電動機車等多元化綠運具服務，打造更優質的交通環境，加速台南成為宜居的低碳、智慧城市。

(中時 )