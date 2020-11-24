YouTuber親自示範如何穿黑絲襪。（YouTube《小白市的妻子頻道》／蘇育宣翻攝）

YouTuber親自示範如何穿黑絲襪。（YouTube《小白市的妻子頻道》／蘇育宣翻攝）

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不少女性上班族因工作需要都須穿著絲襪，但絲襪因材質輕透，不少女性常在穿著或行走時，就會勾得抽絲破洞，因此如何選上一雙適合自己的絲襪，更是女性們關注的一大重點。日前一位日籍正妹試穿教學黑絲襪的影片在網上反應熱烈，但影片中，當她現出雙纖細白嫩的長腿時，卻意外閃過一個鏡頭，頓時讓整個影片失焦，網友紛紛尋找亮點後，都差點噴出鼻血。

YouTube頻道「小白市的妻子頻道」於10月2日時，上傳了一支評比黑絲襪的影片，影片中她試穿一雙義大利製的黑絲襪，並從實著感受度、壓力度、色澤各個角度為觀眾分析，最後更親自示範如何漂亮的穿絲襪。

影片中可見，這位正妹披著一頭漂亮咖色捲髮，身穿灰色緊身背心及千鳥紋窄貼裙，並坐在板凳上曬出一雙嫩白的長腿，而鏡頭角度超邪惡，下往上拍讓人視線不禁集中在害羞的三角洲，穿著過程中正妹的美腿也時不時抬起，裙下風光若隱若現，引人遐想。

短短13分鐘的影片至今已累積67萬點閱率，也有網友將影片轉發至PTT，掀起一波討論串，不少鄉民口嫌體正直，留言回應，「無聊，已追蹤」、「太無聊了吧一小時才看完」、「謝謝大大無私分享」、「有感覺了，血液慢慢集中起來」、「U質給推」、「有奶有腿就有錢賺，自古以來都是」、「加入收藏」、「我怎麼不知不覺看了好久」。

(中時新聞網)