如何讓發展遲緩者、身心障礙者在社會上自立，是許多社福團體永不停歇的任務。財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心，打造「夢想起飛園」，培育身障者克服恐懼，自行種菜、學會分辨作物和雜草。日前聖家邀請公益夥伴頂新和德文教基金會參與32周年活動，大家共同採收種植成果，烹調、享用得來不易的果實。

聖家啟智中心成立於民國77年，當時彰化地區教育身心障礙者的機構或學校不足，天主教會秉持耶穌基督博愛的精神，提供身心障礙者適齡、適性之多元服務，規劃一畝身心障礙者的園地，收容、教育這一群有著特殊需求的大小天使。他們把菜園取名為「夢想起飛園」，鼓勵身心障礙者自己動手做，教導他們珍惜食物的觀念，並促使他們融入社會、期許他們自立生活。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充支持公益團體推展專案，激發出協助弱勢族群的量能，成就「共好台灣」，近年透過基金會推出各類協助社福團體計畫；其中「食公益」計畫主要補助社福團體推展與飲食相關的服務方案，由於創辦人魏應充認為在支持公益團體持續提供服務之際，也應該協助他們自立，因此今年補助對象鎖定「自立」、「共好」2個核心主軸，總計有彰化縣私立聖家啟智中心等12個團體入選。

聖家啟智中心社工陳垣蓉指出，菜園在頂樓，原本僅有簡單的網子，很多服務對象都不喜歡上去澆水，因為太熱了；在獲得頂新和德文教基金會補助後，裝了防曬網，大家開始喜歡上樓了，也能期待、想像可以種些什麼。陳社工說，某些身心障礙者因為不了解，害怕觸摸土壤，甚至有人會直接把朝天椒拔起來往嘴巴塞，或把福山萵苣當雜草拔光，但透過一次次的引導，不僅老師更加懂得每個人的喜好，服務對象也更加願意接觸作物、懂得分辨作物。

頂新和德文教基金會日前參與聖家啟智中心32周年的慶祝活動，一同採收種植的成果，其中重度智能障礙者「阿聖」之前不僅上課容易分心，更害怕再使用曾經受傷的右手；在「夢想起飛園」計畫啟動後，中心人員發現阿聖非常努力地學習園藝知能，樂於用雙手翻土、種植。活動當天，阿聖臉上顯露出自信的微笑也非常開心地跟大家分享採收及烹飪的喜悅。

(中時新聞網)