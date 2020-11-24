晶圓代工廠台積電今年營收可望達454.2億美元，將僅次於三星（Samsung）及英特爾（Intel），居全球第3大半導體廠；聯發科排名將自第16名躍升至第11名。

研調機構IC Insights表示，儘管疫情造成今年全球經濟衰退，不過，疫情刺激數位轉型加速，帶動半導體市場強勁成長。

全球前15大半導體廠營收合計將達3554.18億美元，年增13%，成長幅度將高於整體半導體業增幅6%。IC Insights指出，前15大廠中，有8家總部位於美國，韓國有2家，台灣及歐洲也各有2家，日本有1家。

IC Insights預估，英特爾今年半導體營收將約738.94億美元，年增4%，穩居全球半導體龍頭地位。三星半導體營收604.82億美元，年增9%，為第2大半導體廠。

受惠蘋果（Apple）、海思5奈米及7奈米手機處理器出貨暢旺，IC Insights預期，台積電今年營收將達454.2億美元，成長31%，居第3大半導體廠。

IC Insights預估，聯發科今年營收可望達107.81億美元，年增35%，排名將自去年的第16名躍升至第11名，向上攀升5名。（編輯：張均懋）1091124

(中央社)