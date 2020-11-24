新冠肺炎疫情在全球有加重趨勢，這也使得原本今年就慘澹經營韓國煉油業者，更加雪上加霜。

包括韓國最大煉油業者SK Innovation在列的另外3家同業，前半年共虧了超過5兆韓元，約45億美元。即使第3季適逢暑假期間，汽油需求增加，加上期間國際原油價格稍有漲價，也無法完全扭轉韓國煉油業者所面臨的虧損頹勢。

韓國LG集團與美國Caltex合資的湖南煉油(GS Caltex)與現代煉油(Hyundai Oilbank)第3季雖有賺錢，但SK Innovation與主要股東是沙特阿美(Saudi Aramco)的雙龍煉油 (S-Oil)，卻還是賠錢無法將業績翻紅。

然而各國政府為抑制疫情發展，紛紛又築起一道道包括宵禁與社交限制政策高牆，這也迫使汽油以及飛機燃油的需求會更加疲弱。韓國煉油業者勢必得要咬緊牙，撐過再一次的經營難關。

韓國油價基準是以杜拜原油價格為主，目前原油每桶大概是44.57美元左右，但卻是從11月初的36.3美元一桶，期間經過美國大選以及新總統出爐，油價才一步一步爬上來的。

原油價格雖稍有起色，但韓國本土煉油業者還是需要面對煉油利潤越來越薄，以及產品在市場上已是賠錢貨的殘酷事實。新加坡綜合原油加工毛利率，11月第2星期每桶還有1.3美元，第3禮拜跌到0.9美元，到目前只剩下0.6美元，原油加工毛利不僅每況愈下，而且遠不及損益平衡的4美元。

原油產業分析師也表示，第4季季底因逢耶誕節以及新年是原油製成品傳統旺季，但在疫情侵害下，要讓汽油與飛機燃油雙雙呈現暢旺需求榮景，應該已很難看得到。

業者更是無奈地指出，政府正要對部分煉油業者課稅，以及增加柴油稅，再加上美國新總統拜登要引進的邊境碳稅，以上種種利空，都讓原油相關從業人員的這個年很難過。

(時報資訊)