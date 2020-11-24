雷射鑽孔及機械鑽孔等市場需求暢旺，凱崴(5498)第3季營業淨利2542萬元，季增4.35倍，單季稅後盈餘為3871萬元，季增1.42倍，累計前3季每股盈餘為0.37元，由於5G相關需求強勁，目前鑽孔業務訂單能見度已達明年第1季，凱崴預估，第4季會比第3季好，明年第1季會比今年同期好，在本業及遷廠利益逐步實現下，未來營收獲利成長可期。

凱崴近幾年努力轉型，不僅固守鑽針領域，亦跨入PCB乾製程解決方案及代理南亞等CCL產品，提供PCB客戶製程專業整合服務，公司亦在2018年陸續成立鑽孔及成型加工製程，服務華東、湖北及重慶等地客戶，經過快4年的努力，總算見到成果。

凱崴表示，針對高頻基板及金屬鍍膜所相對應的微鑽產品出貨增加，且在鐳射鑽孔、機械鑽孔及成型加工製程部分也因主要客戶華通(2313)、欣興(3037)、南亞、景碩(3189)及敬鵬(2355)等大廠訂單挹注，推升公司獲利成長。

目前凱崴雷射及成型廠區在昆山，機械鑽孔則有武漢及深圳兩個廠區，受惠於5G相關網通設備及基地台、蘋果新機拉貨及因疫情所產生宅經濟、遠距辦公及線上教學伺服器、NB等需求強勁，且汽車板自谷底翻揚，5G及ABF載板需求高度成長，凱崴鐳射鑽孔產能已經滿載，機械鑽孔產能利用率亦大幅提升，由於公司訂單能見度已到明年第1季，甚至有機會一路旺到明年，讓凱崴樂觀看待未來營運。

為了更進一步提供客戶印刷電路板乾製程的專業整合服務，凱崴也新增了電性測試製程，由於5G及其衍生的產品對於信賴性的要求極高，故各大廠對於四線式電性測試製程之需求呈現供不應求的狀況，公司適時切入測試領域，在成為印刷電路板乾製程的領導廠商又往前跨出了重要的一步，隨著各項佈局逐漸成熟，亦將陸續反映在未來的獲利中。

受惠於產品佈局發酵，凱崴第3季營業淨利攀升至2542萬元，季增4.35倍，單季稅後盈餘為3871萬元，季增1.42倍，累計前3季稅後盈餘為6205萬元，每股盈餘為0.37元。

在江蘇昆山舊廠動遷方面，凱崴已開始陸續進行產線的搬遷，故隨著搬遷的計劃及進度依規定逐步認列搬遷利益。

凱崴表示，公司除本業方面已逐漸完成部署，加上舊廠動遷的利益亦將逐步實現，預期未來幾年公司營收及獲利成長可期。

(時報資訊)