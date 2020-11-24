在製造業創下2014年9月以來最快速的復甦帶動下，美國11月商業活動創下逾5年來最強勁的擴張，顯示即使在新冠肺炎疫情飆升之際，美國經濟在擺脫疫情造成的衰退上仍持續取得進展。

財經數據服務公司IHS Markit公布的美國11月製造業與服務業指數，甚至都超過路透調查中最樂觀的預測。

IHS Markit周一公布，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）為56.7，高於10月的53.4，並優於市場預測均值53。

美國11月服務業PMI為57.7，高於10月的56.9，並創下2015年4月來新高。

11月綜合PMI為57.9，較10月的56.3進一步攀升，亦創下2015年4月來新高。其中，就業分項指數創下歷史新高。

最新的PMI調查報告，提供了與其他經濟數據不同的景象，此前發布的數據顯示，在經歷第三季的報復性反彈後，美國的經濟動能已經減弱。這項PMI調查結果亦首度展現在總統大選之後，美國經濟現況的面貌。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson在聲明中表示，數據的攀升反映出需求正進一步增強，進而鼓勵企業以2009年展開這項調查以來最快的速度招聘職員。此外，隨著選舉結束，以及新冠肺炎候選疫苖接連告捷，Markit表示，受訪者對未來1年的信心創下2014年5月來新高。

(時報資訊)