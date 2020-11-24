樂觀情緒增，周一美國原油期貨上漲1.5%；英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)宣布，與牛津大學所共同研發之新冠疫苗整體有效性達到70%，這也是繼莫德納(Moderna)、輝瑞(PFE-US)後，另一研發出新冠疫苗的藥廠。

此外，產油國聯盟(OPEC+) 預計在11月30日至12月1日召開會議討論原油產量事宜。OPEC+認為，即便疫苗消息對原油市場帶來正面影響，但新冠疫情所造成的供需問題，所有成員國都需要保持警惕；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅2.5%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.64美元，報每桶43.06美元；12月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.31美元；12月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.10美元，報每桶46.06美元。(商品行情網)

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