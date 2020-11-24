產量減少，支撐周一馬來西亞棕櫚油價反彈逾1%；儘管11月棕櫚油出口量減少，以及大連豆油價格走軟，但因市場預期棕櫚油產量銳減，擔心供不應求，進而使馬來西亞棕櫚油逆轉早盤跌勢，反彈逾1%。

另外有消息傳出，印尼可能調漲棕櫚油出口關稅，以支持該國的生物柴油計劃，因此可能使供給量再減少，有望繼續支撐棕櫚油價格。

終場2月棕櫚油期貨上漲42馬幣，或1.28％，至每噸3,330馬幣（814.58美元）；大連期交所豆油下跌3％，棕櫚油下跌3.8％；芝加哥期交所豆油上漲1%。(商品行情網)

(時報資訊)