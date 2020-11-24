《商情》產量減少 支撐馬來西亞棕櫚油價反彈逾1％ 10:002020/11/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產量減少，支撐周一馬來西亞棕櫚油價反彈逾1%；儘管11月棕櫚油出口量減少，以及大連豆油價格走軟，但因市場預期棕櫚油產量銳減，擔心供不應求，進而使馬來西亞棕櫚油逆轉早盤跌勢，反彈逾1%。 另外有消息傳出，印尼可能調漲棕櫚油出口關稅，以支持該國的生物柴油計劃，因此可能使供給量再減少，有望繼續支撐棕櫚油價格。 終場2月棕櫚油期貨上漲42馬幣，或1.28％，至每噸3,330馬幣（814.58美元）；大連期交所豆油下跌3％，棕櫚油下跌3.8％；芝加哥期交所豆油上漲1%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #支撐 #馬來西亞 #豆油 #產量減少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》預計需求增加 紐約棉花期貨漲逾2％ 10:002020/11/23 財經 《商情》運價續升 BDI指數上漲1.2％ 10:002020/11/23 財經 《金融》五大銀行10月新增房貸利率1.367％ 月減額41.02億元 17:392020/11/23 財經 《商情》出口量下滑 打壓馬來西亞棕櫚油價收低 10:002020/11/23 財經 10月五大銀行新增房貸 逆勢減少 19:412020/11/23 財經 全球支付貨幣 歐元超越美元 04:102020/11/23 財經要聞 台股強攻13,800點 群益證券看好四類股 09:562020/11/23 財經 《半導體》法人周買超逾12.4萬張 旺宏續攻 11:252020/11/23 財經 【新聞多益】國際無肉日就在11／25 從飲食趨勢學英文 10:002020/11/23 生活 6月至今漲幅高達50～70％，歷史新高 面板漲勢 延續到明年 04:102020/11/23 財經要聞 財經熱門新聞 葉倫屬信奉升息鷹派 為何市場歡呼她接財長？ - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 友訊轉骨成功 不缺訂單只缺料 - 財經要聞 - 工商時報 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 台股市值15強 排名大風吹 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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