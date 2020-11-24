秋鬥遊行上週日吸引6萬人齊上街，反萊豬與捍衛言論自由。國民黨祕書長李乾龍今天表示，此次動員花最少成本，黨中央要求民代動員與掛看板，並贊助3千元，但來申請的人不多，而這次動員1萬多人，沒想到有6萬人參加，他盛讚國民黨真的學會做在野黨了，更期盼民進黨傾聽民意，否則將飲鴆止渴。

李乾龍上午接受《羅友志嗆新聞》廣播專訪說，他站在戰車上，一眼望去有很多年輕爸媽帶著孩子，也有很多菜籃族，一同走上街頭，令他十分感動，同時他也感受到，國民黨終於學會接地氣。

李乾龍表示，一開始黨內有疑慮是否上街，他則建議，開放萊豬是公共議題，一定要上街抗議，尤其黨籍立委在立法院是少數，無論舉手或舉腳都輸人，因此上街表達民意很重要。

「這次動員花最少成本」，李乾龍說，各縣市黨部請每位黨籍議員要召集兩台遊覽車，黨中央則提供文宣品，並要求黨籍議員至少要掛一個「反萊豬顧健康」看板，畢竟2022年選舉要到了，利用機會表示關心民眾健康，結果效果還不錯。

為了提高黨籍議員的意願，李乾龍表示，黨中央就意思意思贊助3千元，實際上來申請的人不多，國民黨此次真的學會做在野黨了。

他透露，一開始擔憂縣市長臨時不能來，結果可以說是幾乎全員到齊，歷任黨主席除了洪秀柱動白內臟手術外都有到；他透露，這次真正動員的人數約1萬多人，結果現場有6萬人參加，真的很感動。

話鋒一轉，李乾龍痛批，現今媒體幾乎一面倒，民進黨十分鴨霸，媒體不聽話就關掉它，讓說公道話的媒體被關台，簡直回到過去獨裁政治，這讓全民最看不過去，這也是民主社會所不能容忍的，希望政府傾聽民意，不然民進黨最後會飲鴆止渴。

此外，李乾龍也駁斥國民黨和秋鬥不合傳聞，他說，黨團與秋鬥有很密切聯繫與溝通，國民黨在自由廣場搭建舞台，秋鬥則在凱道，遊行開始，國民黨再到凱道集合，結果變成我們來的人數比較多，大家沒有不愉快，沒想到來這麼多人。

(中時 )