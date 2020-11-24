國民黨主席江啟臣在秋鬥當天邀請蔡英文總統辯論萊豬，行政院長蘇貞昌今天表示，如果有什麼指教就在立法院質詢，這樣比較正常；他說，要另外搭台，人民並不樂見，也是本末倒置。

1122秋鬥大遊行，5萬人上街批「食安變萊胺、賣台」，要求蔡英文總統、行政院長蘇貞昌下台，創下蔡政府執政以來最大的社會運動。抗爭當天，國民黨主席江啟臣則邀請蔡英文總統辯論萊豬，但總統府事後回應事情要回歸立法院。

（圖／本報系資料照片）

今天立法院邀請蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但因蘇不願為開放萊豬政策的轉變道歉，國民黨因而繼續發動杯葛，這也是自9月底以來的第12次佔領議場。

面對江啟臣喊話與總統辯論，蘇貞昌赴立院備詢前表示，立院的詢答就是最好的辯論，因為立委質詢行政院長，是憲法職責運作，如果國民黨只有杯葛讓立院空轉，不行使職責卻要另外搭台，人民並不樂見也是本末倒置。

蘇貞昌說，還是拜託國民黨立委讓立院正常運作，讓人民知道國家為你做什麼，如果有什麼指教，也是在立法院質詢，應該這樣比較正常。

(中時 )