49歲「小虎隊」男星陳志朋早年以小張國榮封號走紅，最近他跟許多藝人一樣轉戰直播界，幫忙叫賣貨品，昨(23日)卻傳出網友留言他所賣的黃金疑似會掉色，「陳志朋直播賣的金子退色」還上了熱搜話題。昨晚他站出澄清，跟品牌連繫後確認黃金絕不是假的，會出現這樣的傳聞，是有人買了後覺得吊墜太小，才捏造話題抹黑，不排除提告。

陳志朋1988年以小虎隊身分出道，10年拍攝《還珠格格》以「爾泰」一角走紅，3年前陳志朋再戰歌壇，發行單曲〈千面〉，前衛的造型卻被網友諷刺，當時他強調自己沒人設，也沒包袱，做造型只為了尊重工作需求，「惡文相向，那就更加浪費，俺的心血」。

陳志朋日前上直播。（圖／翻攝自陳志朋微博）

昨有網友透露，陳志朋本月初上直播賣黃金，強調是真金，價格為199元人民幣，約863元台幣，但收到商品後很失望，因為會退色，稱實品跟網上看到差了很多，質感跟質料都跟想像中不同，懷疑買到假黃金。對此，陳志朋昨晚說聽聞此事十分震驚，澄清：「同時所有的商品包裝中都附帶了該產品專屬的檢驗證書，支持線下專櫃驗貨，並有7天無理由退換貨服務。」

陳志朋發文。（圖／翻攝自陳志朋微博）

陳志朋說，接洽廠商後，得知「該言論的內容為某網友購買了此產品後認為吊墜太小，項鍊不是黃金，因此捏造『黃金褪色』、『欺騙消費者』等不實信息」，他自知肩上扛了大家的信任，第一時間一定會維護大家權益，「作為一名新人主播，我有十二萬分的努力與決心做好這項工作。無論是選品、直播或是後期的客服工作都力爭做到最好」，今後也會注意產品細節，揚言：「對於惡意造謠的個人及媒體，我和團隊也將依法取證並保留進一步追究法律責任的權利」。

(中時新聞網)