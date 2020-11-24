前Fed(美國聯準會)主席葉倫(Janet Yellen)傳將獲拜登(Joe Biden)提名，成為美國首位女性財政部長，她是一貫主張升息和貨幣緊縮的鷹派，理論上並不利於股市，市場卻以漲幅擴大、3大指數收漲歡迎，因為她也主張財政政策、貨幣政策並行，可望加大政府支出和加速紓困政策過關。

葉倫與丈夫、2001年諾貝爾經濟學家阿克洛夫(George Akerlof)同屬新興凱因斯學派，相信政府應該適度採取市場調節手段，改變僵化的物價與工資，帶動經濟成長，但認為貨幣寬鬆對金融長期健全度有害。不過她同時也相當務實，2014年就任Fed主席後，在貨幣寬鬆已普遍成為全球中央銀行工具下，並未強硬升息，而是謹慎觀察市場後再逐次溫和調整利率，因此某些媒體還創造出新名詞，鴿派升息。

而且相較於主管貨幣政策的Fed，政治性更高、政策工具更多的財政部長可能更適合葉倫，她在溝通上身段也較為柔軟，大幅降低Fed與財政部形成雙頭馬車可能性。三菱日聯首席經濟學家拉普基(Chris Rupkey)說：「我想不到有誰比她更適合接財政部，也已經等不及要聽她對稅制和支出政策的看法。」

法國興業的美國利率策略負責人拉加帕(Subadra Rajappa)說：「這種艱難時期，帶領財政部不只需要學識，還要有談判技巧，能和Fed、國會合作。」艾維克(Evercore)公司則預期，葉倫會說服國會提供更大財政刺激來救助地方政府與失業者，就像她在Fed上任初期致力於讓勞工收入更加公平。

許多專家認為，任命葉倫入主財政部，代表拜登會致力於經濟復甦，而非如同他選前所提出全面性對企業加稅、加強監管機制等政策，至少除科技寡頭外，更多傳統產業及其他中小企業不用擔心，這點大致也與周一美股走勢相符，5大科技股集體收黑，而傳產、價值股大漲。

美國企業研究院經濟政策主任史村(Michael R. Strain)提出葉倫上任另一大收穫，是修補已經被川普(Donald Trump)徹底摧毀的經濟外交關係。川普任內除對中國大陸展開貿易戰，盟友歐盟、加拿大、印度、韓國，甚至包括臺灣都被他控告過傾銷和加徵關稅，遭他歧視和排斥的墨西哥與拉丁美洲更不在話下。史村說：「葉倫在Fed主席任內和全世界都保持良好關係，有利修補美國與其他國家的經貿傷痕。」

(中時新聞網)