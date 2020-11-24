戀人系YouTuber來了！

你知道談戀愛其實也可以當飯吃嗎？自媒體興盛的時代底下，其實很多觀眾很喜歡看YouTuber們大放閃光彈，千萬別小看這股「粉紅泡泡」所帶來的流量以及商業效益，讓不少YouTuber伴侶成功打響名號呢！

《DailyView網路溫度計》以兩人共同開設頻道為基準，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友們最關注的15大戀人系YouTuber，現在就和我們一起來看看有哪些戀人上榜，一窺他們的兩人世界吧！

第十四名－鹹菜日常

「鹹菜日常」由去年6月完婚的重鹹Derek與Randy老蔡共同建立，從事航空業的兩人因為疫情的關係，從今年一月開始經營頻道，不只分享夫夫兩人的共同生活，更包含了廚藝還有修圖等實用的技巧，不只受同志族群喜愛，高顏值的兩人更吸引不少少女粉，兩人這一年最受到討論的是兩人訂閱破萬的QA影片，特別是談到兩人相識、相戀的過程，讓許多網友看了直喊好害羞。

♥ YouTube▶ 鹹菜日常

第十三名－張家夫妻滑起來

遊戲實況圈頗負盛名的「亞洲統神」張嘉航，也和老婆共同經營了一個頻道，延續與哥哥頻道的舊稱，夫妻倆頻道名稱就叫「張家夫妻滑起來」。雖然各式各樣的影片題材都有，不過最近統神與老婆似乎更聚焦在吃的東西上面，不過吃歸吃，兩人同時也討論到了減肥的議題。統神與老婆今年共同被討論最多的是老婆歷史舊照曝高顏值，震懾無數網友，直喊統神是「肥宅之光」。

♥ YouTube▶張家夫妻滑起來

第十二名－兔女狼 Rabbit&Wolf

同婚通過當日就成婚的兔女狼，也是相當積極經營頻道的一對戀人，點開頻道五花八門的題材都有，職場、改造房間、運動等題目都頗受歡迎，多元的題材也讓兩人的粉絲族群不僅僅侷限在同志族群裡頭。兩人的婚禮也是網友們一直以來的討論重點，還有她們時不時的對網友們放閃，也讓網友們就像是在吃糖一樣各個看得心花怒放，直喊真的「太甜了」。

♥ YouTube▶兔女狼Rabbit&Wolf

第十名－夫夫之道 FuFuKnows

夫夫之道也是一個經營蠻長一段時間的同志頻道，兩人的互動也經常讓粉絲們感受到滿滿的粉紅色泡泡，除了放閃以外，兩人更著重在社會議題的表達和揣摩詮釋男同志的心理和內心劇場，兩人最受到關注的是今年初呼籲大家走出門投下公投票的影片，希望把抹黑與憤慨化作投票的力量。

♥ YouTube▶夫夫之道 FuFuKnows

第八名－Zoebitalk肉比頭

肉比頭是一個充滿各種戶外活動的YouTube頻道，兩人走遍台灣各個山頭，露營、溫泉、秘境，他們透過自己的雙腳，帶著觀眾的視野走入山野，影片中充滿著積極正向與活力，是對戶外活動有興趣的人相當適合的頻道。網友們經常討論他們頻道的畫面就像是在看行腳節目一樣，非常漂亮又富有生命力，

♥ YouTube▶Zoebitalk肉比頭

第七名－阿卡貝拉

阿卡貝拉的影片有更多聚焦在兩個人的互動上，除了瘋狂放閃以外，其他還是有一些美妝、遊戲、旅遊等題材的影片，擁有高顏值的兩人，也吸引到了不少同志族群以外的粉絲，是非常有人氣的一組創作者。過去一年最受到關注的就是他們在520當日，公開了兩人拍攝婚紗照的影片，甜蜜的互動與唯美的影像，讓網友們看了之後直喊「這畫面實在太美」。

♥ YouTube▶阿卡貝拉CACA&BELLA

第五名－壹加壹

壹加壹的ILLY和LEAN在YouTube圈是非常活躍的一組情侶，拍攝畫面與風格帶有一點文青感，畫面呈現與設計都打中了年輕人喜愛的風格，題材也相當多樣，因此人氣相當高。許多追隨已久的粉絲，看他們兩人的互動就像老夫老妻一樣，讓粉絲時不時就求他們「原地結婚」，今年拍攝的影片有著最多討論的多為與食物相關的題材，有網友就指出，透過他們的畫面任何食物都可以變得很好吃。

♥ YouTube▶壹加壹

第三名－尼克 & ASHLY

這群人的尼克與老婆ASHLY交往之後，也開設了一個專屬於兩人的頻道，兩人的頻道上有許多情侶間的相處還有互動，特別的是他們也經常找上其他情侶來和他們互動，不管是玩遊戲還是聊話題，都有不錯的觀看數與討論。近來引起最多討論的就是尼克老婆與尼克的前女友相處過一天的影片，相較於兩個女生的泰然，反而是尼克的尷尬讓網友相當印象深刻。

♥ YouTube▶尼克&ASHLY

第二名－眾量級 CROWD

眾量級的家寧與Andy老師，相信大家應該都不陌生，兩人就是以「互整」在社群爆紅的一對情侶，兩人互整的尺度，有時候連網友們看了都捏一把冷汗，更直言「兩人要好程度這麼高才有辦法做到這樣」。近期最引起討論的影片是家寧刷Andy的卡買Apple Watch送Andy，讓網友直喊「有夠好笑」。

♥ YouTube▶眾量級CROWD

第一名－老高與小茉 Mr & Mrs Gao

老高說著奇幻、詭譎的故事，小茉跟著應和，這樣的影片大家應該也不陌生，不過老高與小茉還有一個生活題材的子頻道「妙見神與方臉」，在這個生活感滿滿的頻道，兩人在裡頭的互動更是讓網友們覺得「甜甜的」，儘管主頻道仍然是討論的多數，不過網友們似乎更喜歡兩人在子頻道中的「生活感」。

♥ YouTube▶老高與小茉／妙見神與方臉

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月25日至2020年11月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『戀人系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與YouTube頻道訂閱數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)