【愛傳媒黃珊珊專欄】笑氣一罐罐，吸多會癱瘓，北市訂規範，再吸要罰款。

派對中經常看見笑氣成為助興的催化劑，因為價格便宜，加上取得容易，經常被濫用，甚至有業者推出三倍券買笑氣的情形。

事實上，俗稱笑氣的一氧化二氮，可能因為過度吸食而造成身體危害，神經損壞、休克、幻覺等等都有機會發生，這些傷害都不能輕忽。

因此，台北市在11月1日先推動「無毒校園專案」，將笑氣納入查緝重點，上週五我們更領先全國開始管制營業場所的笑氣問題，實施行政規則，以營業場所為稽查重點，當天晚上我也親自帶隊稽查信義區2家夜店。

除了校園，我們也要確保觀光旅館業、舞廳、酒吧、KTV、夜店都不會成為吸食笑氣的溫床，整合分工後將組成「聯合稽查小組」，增加稽查密度，嚴格稽查各種取得管道，非法的網路販售業者，將可處最高30萬元，並按次處罰。

身為媽媽，我不會希望自己的孩子在校園裡有機會接觸到笑氣，更希望孩子們平常即便去娛樂場所，也要能夠安全的玩樂，更不希望因為笑氣造成任何悲劇或家庭的破碎。

因此除了宣導跟開罰外，毒品危害防制中心也會針對成人的笑氣施用者，列入追輔並提供醫療協助，教育局也推出「春暉專案」，對學生進行輔導。

環保局則是透過移動式傅立葉紅外線光譜儀，確認檢驗流程符合國家標準檢驗方法，並縮短時程在24小時內完成檢驗，市府內部分工合作，強化現有的檢驗與稽查量能。

毒品防治不是一個人的事，從預防宣導、聯合稽查到後續的輔導工作，都需要我們整個團隊共同協助。

臺北市希望透過「北極星反毒計畫」讓有需要的民眾找到資源，並透過警民合作，杜絕笑氣濫用，保護市民避免毒害！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)