臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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考試院前院長關中23日舉辦新書《明天會更好：關中傳奇》發表會，關在書中表示「韓國瑜是國民黨的寶」，不僅希望國民黨能好好珍惜這塊寶，他也希望國民黨能多一點韓國瑜出來，更盼年輕的國民黨黨主席江啟臣能改革中常會結構，讓國民黨能訓練出更多優秀人才。此言一出，網友感嘆「只有你講這句像人話」，認為國民黨每個都「軟趴趴」的，只有韓讓民進黨請全黨之力才艱辛勝選，甚至還要搞罷免來除去這眼中釘、肉中剌；若國民黨多幾個韓這樣的人才，民進黨一定手足無措。

關中當年身為國民黨內的改革派，談到如何看待現在江啟臣領導的改革？關中提出3點建言：不能放棄自己的基本理念、不能說「不統、不獨、不武」，以及重視訓練人才、加強團結。他強調自己對國民黨仍充滿希望，「尤其對年輕的主席期待更深」，中常會的結構要改變，這是黨主席的責任；他也希望國民黨能多一點韓國瑜出來。

關中更提到，國民黨過去發生兩件事，令他很傷心：一是「換柱」，二是當「韓流」北上參選總統時，黨內就推出鴻海創辦人郭台銘加入選舉，打亂整個局面，把韓流士氣給壓下去，這是很大的敗筆。此外，關也表示，當年韓不管選高雄市長或黨提名選總統，士氣如虹時，他都全力支持韓；時勢造英雄，英雄造時勢，不知以後環境會變怎樣，但希望國民黨能多一點韓國瑜出來。

對此，網友表示：「只有你講這句像人話，KMT每個軟趴趴蔡都不放在眼裡，唯有韓國瑜，蔡怕得不惜用盡各種手段，傾全黨之力，……甚至搞罷免來除去這眼中釘、肉中剌。」其他網友也紛紛表示：「韓國瑜對國民黨無怨無悔，國民黨的同志多半只會扯他後腿」、「真的很欣賞韓國瑜」、「國民黨只會內鬥內行、外鬥外行，算了吧！」「跟國民黨談團結，簡直比天方夜譚還難」。

(中時新聞網)