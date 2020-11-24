【愛傳媒陳玲玲專欄】六兩以上蟹膏豐滿的陽澄湖大閘蟹，才是上品！蟹膏豐沛盈滿，蟹黃濃郁，香醇美味，吃起來超級滿足啊！

對大閘蟹愛好者來說，吃蟹是一年一度的儀式，吃公不吃母、吃膏不吃黃、挑大不挑小，是基本原則！

團臍是母蟹，尖臍的是公蟹，公蟹不會有蟹黃，只有蟹膏；母蟹則只有蟹黃，沒有蟹膏。母蟹的蟹黃口感紮實，公蟹的蟹膏綿密美味，喜歡公蟹或母蟹實在見仁見智！

許多行家總在嘴上掛一句「九團十尖」，意思是九月吃母，十月吃公（母蟹腹臍圓，公蟹腹臍尖）農歷九月份是雌蟹成熟的季節，蟹黄飽滿，這個時候雌蟹的味道是最優質的。

蟹膏也是最飽滿的農歷十月份是雄蟹成熟的季節，這個季節的雄蟹味道是最優質的。

大閘蟹是唯一會產生白膏的蟹，不管是鱈場蟹、帝王蟹、松葉蟹、沙公沙母、處女蟳都沒有這種口感，一旦吃過那甘味，就很難忘懷！

台灣本地產的大閘蟹雖然來源比較有保障，可惜受限風土氣候，很難生長到老饕喜愛的6兩以上，白膏的量與風味也沒那麼足！

如果自在家煮，先大火煮滾蒸鍋裡的水，蒸盤上放紫蘇葉，接著將3隻蟹羅列其上，待水滾後上鍋蒸10分鐘，關火再燜8分鐘，即可取用。

以紫蘇葉鋪底將活蟹清蒸，不僅能去除螃蟹的寒氣，紫蘇葉的清香更多了美味層次！用煮的亦可，水滾才下鍋，水再滾，加蓋煮15分鐘即可！

講究吃大閘蟹的人會配鎮江醋、陳年紹興與老薑茶。

沒有好醋等於糟蹋了大閘蟹，而最適合大閘蟹的醋則非鎮江醋莫屬，陳紹溫過後，酒氣消解了蟹黃的濃膩，美蟹增進了老酒的香，而老薑茶中和大閘蟹的寒氣！

會吃大閘蟹的人吃蟹有如行雲流水，邊拆邊吃、邊說邊喝最後還拼回一隻大閘蟹的模樣，餐桌上乾乾淨淨，找不到吃蟹的痕跡。

不會吃大閘蟹的人有機會可至上海吃成隆行蟹王府的大閘蟹饗宴，服務員會提供拆骨架服務，完整俐落地將大閘蟹拆解，並且完美的擺盤服務，適合不太會啃螃蟹的人！

11月17日揪好友吃蟹，外加漁港直送的海鮮火鍋，甚好！吃蟹一定找熟朋友，真正的熟朋友才會不計形象一起吃螃蟹！

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(中時新聞網)