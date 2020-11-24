西區勁旅太陽再次出手，他們與球隊悍將薩瑞奇完成續約。薩瑞奇的經紀人Jeff Schwartz透露，薩瑞奇已經和太陽達成三年2700萬美元的續約協議。薩瑞奇的留隊對於太陽非常重要，球隊在保羅，艾頓和布克之外，又有了一個穩定的得分點。

除了薩瑞奇之外，太陽蓋洛威也達成了加盟協議。上賽季蓋洛威在活塞場均10.3分、2.3籃板、1.5助攻，算是一個非常穩定的得分點。而薩瑞奇上賽季在太陽場均10.7分、6.2籃板、1.9助攻，加上他一直非常熟悉太陽隊的戰術體系，沒有任何磨合的過程。

下賽季太陽的陣容已經足夠在競爭激烈的西區有立足之地，因為新賽季來了老將保羅，在他的帶領之下，這支年輕的球隊勢必會有非常大的變化。無論從比賽經驗上，或是整體領導能力上，保羅都是這個聯盟中最好的球員，有他帶著布克和艾頓，這兩人的成長速度也一定會更快。

除了這幾名核心球員之外，搭配薩瑞奇，蓋洛威、克勞德等球員，對於球隊的整體實力也是有非常大的提升，因此新賽季的太陽雖然還無法成為頂級豪強，但是絕對不會是以往那支長年擺爛的球隊了。

而這一切最大的功臣就是太陽總館詹姆斯·瓊斯，無論是交易得到保羅，簽下蓋洛威和克勞德，亦或者是續約薩瑞奇，這些都是瓊斯的傑作。

(中時 )