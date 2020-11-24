不只有「婆婆殺了我」！一名女子在臉書《爆料公社(官方粉專專屬) 》發文控訴，自己遭遇是「前夫、前婆家殺了我」，指軍人前夫不斷興訟逼迫她，讓她想嘶吼：「要不然我去死，你滿意嗎！」。不過，眾多網友卻點醒這名苦情女人，最好的反制方法就是「以訟止訟」，憑前夫「職業軍人」身分，光是「投訴」就可以搞死他。

台北市一名媳婦，疑似不堪婆婆長期言語霸凌，今年8月臉書留下一篇「我的婆婆殺了我」文章後尋短。近日，這名媳婦生前48小時的錄音檔曝光，只見婆婆連珠砲式的碎念，不吐任何髒字卻酸度爆表，婆婆背景也遭起底，原來是台大法律系畢業，再度掀起一波熱議。

一名女子在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬) 》發文，指自己遭遇是《我的前夫、前婆家殺了我》，即使離了婚，前夫卻一直興訟，從妨害名譽告到詐欺，告到不當得利。指前夫用提告不當得利，向她討結婚10年給的家用，要她賠500多萬。

原PO表示前夫是軍人，目前案件二審調解，他向調解委員說即將退伍了，退伍後要買聯結車工作。但前夫家做廢五金買賣，有錢到買好幾筆數千萬的土地都用現金，從來都不用繳稅，聯結車都有好幾台了，哪需要他籌錢買車？況且退伍後的退休金就能讓前夫過得很好了，還在唉什麼窮？

原PO心灰意冷表示，即使離了婚，也永遠永遠都在收法院的通知單，沒完沒了，那種告訴的擔心、焦慮，真的已經達到前夫報復的手段了；而前公婆就在她住的鄰里間不斷的、一直告訴鄰居說她是詐欺犯，要讓她住不下去，讓她很想告訴前公婆全家：「要不然我去死，你滿意嗎！」。

眾多網友看了原PO遭遇，紛紛點醒她「光是他是現役軍人這點就夠搞死他了，妳怕他做甚？」、「國軍1985歡迎你唷～記得打越多越好唷」、「以訟止訟！先舉報逃漏稅，做生意難免會想逃稅！反正妳一無所有不怕，他有錢怕死！」；

「不要被他得逞，他罵妳們時，那時就應該報警，告他，他是軍人，裝密錄器，裝錄音，有證據後看他是哪個單位的，就算要死，也要挖下他一隻眼睛」；「先向國稅局檢舉，再向法院提告前夫當軍人貪污，否則哪來這麼多錢可以買土地。這二者，他們家只能認一條...檢舉，對你也有好處，20%的罰款金額。獎金上限好像是460萬」。

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